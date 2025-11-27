国分太一氏、録音を削除させられたと告白し波紋　日テレの対応に問題？同局は「関係者特定を避けたい」と説明

コンプライアンス上の問題から芸能活動を休止している元TOKIOの国分太一氏（51）が、日本テレビの聞き取りで録音を削除させられたと会見で告白し、同局の対応についてネット上で異論が出ている。

日テレ側は、具体的な問題を指摘せず、国分氏が説明を求められるなどの状況下で、国分氏の不利益になったのではないかという点だ。同局は、録音削除を求めたことについて、「関係者の特定につながる情報の漏洩を避けたい」などと説明している。

弁護士から「プライバシーを守るため」と求められる

2025年6月の活動休止から、5か月ぶりに公の場に姿を見せた国分氏は、タレントとしての面影が失われつつあった。11月26日に東京都内で行った会見では、憔悴して頬がこけ、声も弱々しかった。

そんな中で、絞り出すように謝罪の言葉を述べ、自らの思いを語った。

国分氏によると、番組プロデューサーらが交代するあいさつだとして日テレに呼び出され、それが終わると、コンプラ担当者と弁護士がいきなり現れた。国分氏への聞き取りが始まり、動揺した国分氏は、スマホで録音を始めたが、弁護士から「プライバシーを守るため」だとして削除を求められたという。国分氏は、それに応じたといい、聞き取りが終わると、執行役員が来て出演番組からの降板を告げられた。

何がコンプラ違反か分からなかったため、その後、同局に説明を求めたが、かなわなかったという。国分氏側は10月、日テレの対応は問題だとして、日弁連に人権救済の申し入れを行っている。今回の会見では、国分氏は、自らが考える問題について、同局と「答え合わせをしたい」と何度も繰り返した。

国分氏の会見後、ネット上では、日テレ側が録音の削除を求めたことについて、疑問の声が相次いだ。

「酷いな。録音は撮るのは自由のはず」「国分太一さんにも身を守る権利あっても良いのでは？」「国分さんは弁護士を呼ぶことも許されなかったのだろうか？」

録音削除を求めたことについては、同局が10月27日の定例社長会見で説明している。