進撃のノア、プチプラ服×ハイブラの「激カワ」コーデ　腕時計は2800万円...「ギャップがすごい！」

進撃のノアさんが、2025年11月19日にYouTubeを更新。『【秋冬GRL購入品紹介】進撃のノアの洋服事情「1着だけで200万円」』と題した動画で、秋冬コーデを披露した。

服はプチプラ、小物はハイブランドで！

25年5月にYouTuberのヒカルさんと交際0日での電撃結婚を発表した進撃のノアさん。大阪・北新地でキャバクラを経営する実業家としても知られている。

今回の動画では、進撃のノアさんがレディースファッション通販「GRL」での購入品を紹介。コーディネートを6点披露している。

1つ目に披露したのは、冬らしいカラーのジャケットとプリーツスカートのセットアップは4999円、黒のブーツは3099円、セットアップに合わせたチェック柄のカチューシャは999円。合計1万円以下と、プチプラコーデを披露した。

ほかにも、4299円のデニムのセットアップ、2999円のパーカーに2199円のミニスカートパンツ、2499円のニットトップスに同額のワイドパンツ、2799円のムートンブーツなど、カジュアルな雰囲気のものから上品なイメージまで紹介したが、どれも手頃な価格のものだった。

進撃のノアさんは、普段からプチプラのGRLを愛用しており、ハイブランドと合わせて着ることも多いという。プチプラだからこそ、気軽に色違いやサイズ違いの服も買えると語り、20～30点買うこともあるという。

プチプラ服とハイブランド品を合わせる時に意識していることは、「ないない。色合いくらい」と、アッサリ回答。服はシンプルで、カバンや小物は派手なものを合わせることが多いのだと語った。

とはいえ、服はプチプラでも、合わせるのはCHANELやLOUISVUITTONなどの高級品ばかり。なかには、2800万円の高級腕時計も登場した。スタッフからは「ギャップがすごい！」の声もあがっていた。

コメント欄では、「お洋服と時計の桁の違いが凄い」「ノアちゃんの私服いつもめっちゃかわいいから、プチプラ紹介してくれるの嬉しい！」「ノアちゃんのコーデ好きでずっと参考にしてたから今回GRLで手に取りやすいし参考になるので嬉しいです」「ノアちゃんは桁違いにセンスがいい」といった声が寄せられた。