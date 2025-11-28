J-CAST ニュース

元受刑者想起させるキャラクターで波紋の「ホロアース」、イベント延期を発表　体制見直し願う声も

2025.11.28 11:30
社会班
富士フイルムが開発した糖の吸収を抑えるサプリが５００円＋税で

   VTuber事務所「ホロライブプロダクション」を運営するカバーが2025年11月27日、バーチャル空間プロジェクト「ホロアース」で実施予定だったイベント企画を延期すると発表した。

  • バーチャル空間プロジェクト「ホロアース」（プレスリリースより）
    バーチャル空間プロジェクト「ホロアース」（プレスリリースより）
  • ホロアースのX（＠Holoearth_JP）より。イベント延期の経緯を説明している
    ホロアースのX（＠Holoearth_JP）より。イベント延期の経緯を説明している
  • バーチャル空間プロジェクト「ホロアース」（プレスリリースより）
  • ホロアースのX（＠Holoearth_JP）より。イベント延期の経緯を説明している

「制作過程において特定の人物を意図した事実はございません」

   「ホロアース」は、「アニメルックの世界観に没入できるメタバース」として展開されている仮想空間サービスだ。

   同サービスをめぐっては、10月23日のアップデートで追加されたNPC「コウゾーさん」のスクリーンショットがSNS上で拡散。立ち姿や衣類、セリフなどから、11人が死傷した池袋暴走事故で車を運転していた飯塚幸三元受刑者=24年に93歳で死亡=を想起させるものではないかとの指摘が相次ぎ、波紋を広げていた。

   ホロアース公式Xは11月25日、NPCについて「実在の人物を想起させる表現が含まれていることが確認されました」とした上で、削除したことを報告。

   実装の経緯については「当該キャラクターは、アバター表現の多様性を目的として、既存のファッションアイテムを用いて制作したものであり、制作過程において特定の人物を意図した事実はございません」「公開前の確認体制において不十分な点があり、外見・名称の設定において、結果として実在の方と類似する点が生じておりました」と釈明していた。

「もう少し形が違えば受け手の印象も大分違ったと思っています」
続きを読む
1 2
全文表示
VTuber
ホロアース
ホロライブ
姉妹サイト