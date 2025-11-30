家の前が「犬のトイレスポット」に...悪臭とご近所トラブルに耐える「いい人すぎる家主」の葛藤

住宅街では、ごく些細な生活音や日々の行動が、思わぬストレスにつながることがある。とくにペットにまつわるトラブルは、相手に悪気がなくても、気づかないうちに負担が積み重なるケースが少なくない。

とある地域で暮らす山本哲也さん（仮名・50代）は、近所を散歩する犬たちの「ある行動」に悩んできたという。

家の前で繰り返される「マーキング」 夏場に強まるにおい

近所では、朝夕になると犬の散歩をする人の姿が自然と増える。山本さんの家の前を通る人も多く、見慣れた光景になっていたが、ひとつ問題があった。

犬たちが家の前で「おしっこ」をしていくことだ。

「冬はまだいいんですが、夏はにおいが強くなるんです。コンクリートなので、暑さが蒸発してしまうのが原因だと思います」

水を撒いて対処していたものの、頻度が増えるにつれ限界を感じ、ついに飼い主へ声をかける決心をしたという。

「怒られたらどうしよう......と考えてしまって、すごく緊張しました。失礼にならないよう、ていねいに伝えようと思っていました」

ある日、犬が家の前で立ち止まった瞬間、思い切って声をかけた。

「すみません、ちょっといいですか？」

山本さんは笑顔を心がけながら、事情をひとつずつ説明した。家の前のにおいが強くなっていること、できれば控えてほしいこと、おしっこの後に水をかけてもらえると助かること――。

話を聞いた飼い主は少し驚いた様子だったが、こう答えたという。

「すみません、気づきませんでした。迷惑をかけていたかもしれませんね」