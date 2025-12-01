高市首相にSNSツッコミ「働きすぎやw」　流行語大賞に選ばれ本人登壇...「まさか来るとは」

年末恒例の「『現代用語の基礎知識』選 T&D保険グループ 新語・流行語大賞」が2025年12月1日に発表された。ノミネートされた30語のうち、第42回の年間大賞は、高市早苗首相の発言から「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」に決まった。

発表会に高市首相が出席したことで、SNS上では「まさか来るとは」「働きすぎやw」などと驚きが広がっている。

公務の都合で最初に「年間大賞」発表

発表会では、本来トップテンを一挙に紹介するところ、年間大賞を受賞した高市氏の公務の関係だとして同賞が最初に表彰された。司会者によると「例年にない今回は非常にまれなケース」だという。

高市首相は笑顔で登壇し、大賞に選ばれた発言の背景を「賛否両論いただきました」「自分が、日本国という国家の国家経営者になるかもしれない立場になった時に言った言葉でございます」と説明。下記のようにコメントする場面もあった。

「国家経営者としては何としても自分も働いて働いて働いて働いて働いて、国民の皆さまのために貢献したい、そんな思いがございました。決して多くの国民の皆さまに働きすぎを奨励するような意図はございません。長時間労働を美徳とするような意図もございませんので、そこはどうか誤解のなきようにお願いをいたします」