「ものすごいショックを受けた」山口もえさんを落ち込ませた言葉　「やばいと思ったのか、それ以降言わなく」

「クソババァ」「死ね」などと自分の子どもに言われたらどうする――。2025年11月29日のバラエティー番組「ミキティダイニング」（フジテレビ系）でママたちのガチなお悩みを特集。

ゲストの坂下千里子さん、山口もえさんが反抗期の子どもとの向き合い方体験を語った。

「死ね」と言った姉に、飛びかかった弟

MCの庄司智春（品川庄司）さんが坂下さんに「反抗期とか思春期の時の向き合い方どうしてます？」と聞くと、坂下さんは「（反抗期は）長女が長かった。小学校5年から始まって中学3年間」と話し始める。

衝撃的だった一言を長女とのやりとりを振り返りながら再現する。坂下さんが「お姉ちゃん、食べっぱなし片付けて」と長女に言ったら、「死ねっ」と返してきたという。坂下さんは耳を疑いながらもう一度「えっ！？お姉ちゃん、これ片付けて」と言うと「お前が死ね」。

坂下さんはスタジオで頭を抱えながら「ウソでしょ！ちょっと待って」と思い出すように話す。周囲は爆笑に包まれた。

MCの藤本美貴さんが「そう言われてどうしたんですか」と聞く。

「『お前が死ね』じゃない！。あなたはママに死ねと言った。それを神様は聞いていた。ママは多分もうじき死にます。ママが死んだらあなたが家のことをやってください」と話すと後ろにいた弟（長男）が「死んじゃダメだ～」と叫び、「お前が死ね」と言いながら、姉と取っ組み合いになったという。