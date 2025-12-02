美容家・IKKOさん「緊急入院を2週間させていただいた」報告　顔面まひで顔が「半分動いていない」

美容家でタレントのIKKOさんが2025年12月1日、顔面まひのため2週間入院していたことをインスタグラムで明かした。

「スタッフが（顔が）『半分動いていない』って気づいてくれて」

IKKOさんは、ピンクの大きなテディベアが飾られたソファに座り、黒いフレアドレス姿で動画に登場。自らの口で入院の経緯を報告した。画面上部には、「わたしからの大切なメッセージ」との吹き出しが添えられている。

「今回、11月の中旬あたりから緊急入院で2週間入院させていただいたんですけども、ようやく皆様の前にお顔をお見せしても大丈夫なんじゃないかな、というところまで、みなさんの愛のおかげで治りました」

入院の理由は「顔面まひ」だったといい、当初は「自分では目がすっごいしみるな、というぐらいで。朝起きた時に分からなかったんです」という。

しかし、「スタッフが（顔が）『半分動いていない』って気づいてくれて」、自分で鏡で自分の顔を確認した。すると、「眉毛の位置が本当に（上下に）2、3センチ横にずれて、口がこういう風に（曲がって）なっていた」という。

すぐに病院に相談したところ、「末梢神経かどうかは分からないけれど、顔面まひというのは分かったんです」。その後、MRI検査を受け症状が「脳からじゃない」ことが確認できた。さらに耳鼻咽喉科の医師の診察を受け、「すぐに緊急入院」となった。

「検査結果を待っていると、1分1秒を争うので......。とにかく、この病気というのは、どんなに治療をしても、1週間の間でドンとひどくなっていくから」