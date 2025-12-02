J-CAST ニュース

【ブレイキングダウン】溝口勇児COOがレオにブチ切れ、エンセン井上への「謝罪拒否」に怒号...襲撃騒動で大乱闘

2025.12.02 16:40
スポーツ班
    格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）のCEOを務める格闘家・朝倉未来（33）が、2025年12月1日にユーチューブを更新し、「BreakingDown18」（12月14日開催）のオーディションの模様を公開した。

  • レオにブチ切れる溝口氏（朝倉チャンネルより）
井上氏「未来、舐めてるか？俺のこと舐めてるか？」

    動画の中で、同団体の溝口勇児COO（41）が、元格闘家のエンセン井上氏（58）を襲撃した「叛逆の悪童」レオの言動にブチ切れた。

    溝口氏が問題視したのは、オーディションで起きた「殴打事件」だ。

    井上氏が率いる「チーム大和魂」のメンバーと、ひな壇メンバーがいきなり口論となり、会場は一触即発状態に。一気に緊張感が高まる中、レオが、ひな壇メンバーと対峙していた井上氏の後ろに回り込んで後頭部を殴打した。

    悪童の奇襲に会場は混乱し、乱闘騒ぎとなった。後頭部を殴打された井上氏は激怒し、止めにかかった溝口COOに対して「ふざけるな」と怒鳴りつけた。

    井上氏は朝倉に対してもブチ切れ、「未来、舐めてるか？俺のこと舐めてるか？」と怒鳴りながら詰め寄った。その後も井上氏の怒りが収まることはなく、スタッフに取り押さえられるようにして会場を後にした。

    会場裏で、井上氏と溝口COOら関係者による話し合いが20分間、行われたという。冷静を取り戻した井上氏は、「ブレイキングダウン（関係者）全員が責任取らないといけないよ」と忠告し、再びオーディション会場に戻った。

「エンセンさんは、ものすごい功労者」
