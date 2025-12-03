大リーグ復帰のポンセ、年俸10倍・3年46億円超！　韓国ではMVPでも...「MLBではごく普通」の声も

韓国プロ野球（KBO）リーグの今季MVPコディ・ポンセ投手（ハンファイーグルス、31）が、米大リーグのトロント・ブルージェイズと契約に合意した。大リーグ公式サイト「mlb.com」が2025年12月3日に報じた。

年俸は1億5000万円から一気に10倍アップ

報道によると、ポンセはブルージェイズと3年総額3000万ドル（約46億円8000万円）の契約で合意したという。

米カリフォルニア州出身のポンセは、大リーグのピッツバーグ・パイレーツから21年オフに日本ハムに移籍した。日本ハムでは2年間プレーし、7勝10敗だった。

23年オフに楽天に移籍し、24年シーズンは3勝6敗、防御率6.72。日本球界で計3年間プレーし、通算10勝16敗、防御率4.54。24年オフに活躍の場を韓国に求め、ハンファ・イーグルスに移籍した。

KBOリーグ1年目の今シーズン、29試合に登板し17勝1敗、防御率1.89を記録した。最多勝、最優秀防御率、最多奪三振のタイトルを獲得し、KBOリーグの年間MVPに選出された。

ポンセの韓国での活躍は、大リーグのスカウトらも注目し、シーズン終盤には複数球団のスカウトが来韓したという。

韓国メディアの報道によると、ポンセはハンファ・イーグルスと年俸総額100万ドル（約1億5000万円）の単年契約を結んでいた。大リーグ復帰にあたり、年俸は一気に10倍アップとなる。

アメリカンドリームをつかんだポンセに対し、韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）は、「ポンセ3年3000万ドル、予想を大きく上回る金額」などのタイトルで記事を展開した。