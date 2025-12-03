赤西仁＆ジョニー・デップ、仲良しぶりに驚き　「え！凄すぎ」「2人の距離感！」...ハグにおふざけも

2025年3月に解散したアイドルグループ「KAT-TUN」元メンバーで、歌手の赤西仁さん（41）が、25年12月3日にインスタグラムを更新。ハリウッドスター・ジョニー・デップさん（62）との2ショットを公開した。

「お食事に行く予定」「共通の知り合いがいまして」

12月2日に東京・六本木ヒルズで行われた、ジョニー・デップさんが監督を務める映画「モディリアーニ！」の舞台挨拶に、赤西さんがスペシャルゲストとして登壇。ジョニーさんに花束を渡した。

赤西さんは「（ジョニーさんと）この後お食事に行く予定」「共通の知り合いがいまして」と明かしていた。

花束を持ってきた赤西さんをジョニーさんがハグしたり、ジョニーさんが花をわざと赤西さんの顔に当てるように動かしたりと、親しさがうかがえる場面もあった。

赤西さんは3日にインスタグラムを更新。「JIN＆JOHNNY」として、ジョニーさんとの2ショットを公開した。ジョニーさんが赤西さんの肩に手を回し、赤西さんは舌を出しておどけた表情を見せている。

赤西さんはジョニーさんについて「ずっと素敵な人」とつづった。

コメント欄には「仁くんすごいよー 素敵なショット ありがとう よかったね～」「え！仁くん凄すぎる笑笑 ツーショありがとう～！」「仁くんとジョニーデップさんとお知り合いだったとは」「2人の距離感！ ほんと、仲良しなんだねー 素敵なひとときアップしてくれてありがとう」などと書き込まれている。