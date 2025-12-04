SixTONES京本大我、31歳の誕生日＆結婚観つづり反響　「たぶんシンプルに結婚向いてないんですよ」

アイドルグループ「SixTONES（ストーンズ）」メンバーの京本大我さんが、2025年12月2日にXを更新。自身の結婚について語った。

「31歳までに結婚するとか言ってたことあるんだよな」

12月3日に31歳の誕生日を迎えた京本さん。前日の2日、Xで「そういえば31歳までに結婚するとか言ってたことあるんだよな俺 なんなら一生結婚できないんじゃないかと思うような日々なんだが」と投稿した。

Xユーザーから「流石に完璧アイドルすぎ」「こう言うの見ると切なくなっちゃう 結婚していいんだよー」などのコメントが寄せられると、京本さんはこう続けた。

「いやアイドルだから結婚しないとかそんな美しい話じゃないです たぶんシンプルに結婚向いてないんですよ」

この投稿に対しては「結婚してもしなくてもずっと変わらずSixTONESのメンバーとしてアイドル活動続けてくれたらそれだけでオタクは幸せです」「これが本音だろうが建前だろうが、救われる人がいるのもまた事実」「アイドルなのに自ら結婚の話をしていくそんなはっきり言うきょもが好きだー！」「結婚というかたちじゃなくても、きょもが幸せならそれでよし」などと書き込まれている。