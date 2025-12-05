J-CAST ニュース

欧米で大ヒットのディズニーアニメ「ズートピア2」　日本上陸でコラボ続々、県名まで変えてしまった

2025.12.05 10:45
リサーチ班
   アメリカや欧州で記録的ヒットとなっているディズニーアニメ「ズートピア2」が2025年12月5日に日本でも公開、早くも「企業や自治体が続々コラボ」と「ZIP！」（日本テレビ系）の司会・水卜麻美アナが、4日放送の「？よミトく！」コーナーで紹介した。

  • 記録的ヒットとなっている「ズートピア2」（© 2025 Disney Enterprises, Inc.）
    記録的ヒットとなっている「ズートピア2」（© 2025 Disney Enterprises, Inc.）
  • 記録的ヒットとなっている「ズートピア2」（© 2025 Disney Enterprises, Inc.）

TSUTAYAはZOOTAYA、静岡県は「しズ～おか県」に

「ご覧ください。渋谷のTSUTAYAですが、（看板が）ZOOTAYAになっています。さらにYAHOO！JAPANの画面のようにも見えますが、これもコラボ。ヤズーJAPANという架空のポータルサイトなんです。そして、実際に動物たちに関するニュースやヤフー知恵袋のような動物たちのお悩み相談コーナーなどをクリックして見ることができます」

   たしかに、「ズートピア教育現場に改革の嵐」「ビーバー女性 川で転倒」などの"ニュース"が並んでいる。

   さらに、「TAXIアプリの『GO』を『ZOO』にラッピングしたタクシーが、明日（5日）から都内を5台だけ運行します。『UNIQLO』もZが付いて『ZUNIQLO』に」と伝える。

   なんと、県名まで変えてしまった（？）自治体があるという。静岡県だ。しズ～おか県と名乗っている。これに合わせて、JR東海も「静岡」駅を「しズ～おか」駅に、「清水」駅を「しみズ」駅と呼ぶという。

公開5日間で興行収入はアニメ映画の最高額
