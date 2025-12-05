「ヤンジャン」人気作品、相次ぐ休載にファン疑問→漫画家「仕方ない、言うか」　奮闘ぶりに応援の声続々

週刊ヤングジャンプ（集英社）で野球漫画『BUNGO -unreal-』を連載中の漫画家、二宮裕次さんが2025年12月4日、休載の理由についてXで明かした。

4月には「全く別の漫画の原作ネームを作っていた為」休載

『BUNGO -unreal-』は、15年から25年にかけて連載されていた野球漫画『BUNGO -ブンゴ-』の続編となる漫画だ。25年10月9日発売の「週刊ヤングジャンプ」2025年45号より連載再開された。

同作はたびたび連載中断・休載が起きており、二宮さん自らXで謝罪投稿を行っている。

4月27日の投稿では、「謝らねばなりません。BUNGO-unreal-の連載再開が遅れて、秋くらいになります」と報告。この時は、連載中断が続いている理由について「僕がブンゴとは全く別の漫画の原作ネームを作っていた為です。載るかどうかも全く分からないのに160P分も作ってしまいました。どうしよう...。開始が遅くなる事について、大変申し訳ありません」とつづっていた。このほかの投稿では、休載の理由については明かしていない。

11月6日には「ヤンジャン49号が発売されていますが、BUNGO-unreal-は休載です。すみません」。27日には「ヤングジャンプ52号が発売されていますが、BUNGO-unreal-は休載頂いてます。なんなら来週も休載頂いてます。すみません」とコメント。

12月4日にも「ヤングジャンプ1号が発売されてますが、BUNGO-unreal-は今週も休載です。すみません。来週は載ります」としていた。