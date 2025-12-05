J-CAST ニュース

生前整理しないと困る「2大遺品」がある　「いい歳になった時にはどんどんモノがたまって」

2025.12.05 16:15
リサーチ班
   終活、墓じまいと同じように、シニア層にとっては無関心ではいられない生前整理について、2025年12月5日の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）が特集を組んだ。元気なうちにやっておくべきことは何なのかをテーマに、すでに生前整理を済ませたという俳優の秋野暢子さん（68）をゲストに迎えて話し合った。

  • 元気なうちにやっておくべきことは何なのか（画像はイメージ）
  • 秋野暢子さんのインスタグラム（@yokoakino118）より
街の声では、女性のほうが比較的関心が高い

   生前整理は人生の終わりに備えて自分の持ち物、財産を整理すること。番組は冒頭で街の声を紹介した。

「去年ぐらいから私の友人で亡くなる人が多く、（生前整理を）やろうかなと思うようになった」（60代女性）
「母が亡くなった時に印鑑や家の権利書など全くわからず自分はそういうことを子どもにさせたくない」（60代女性）

など、比較的女性の方が高い関心を示している。

   秋野さんは「生前整理をやってみて思ったのは、終活もそうだけど終わりに向かって進む作業ではなくて、次の人生を楽しむための準備だということ。旅行でも勉強でもやっていなかったことをもう一度気づかせてくれる」と話した。

   「生前整理って高齢になってやるのは当たり前なんだけどもうちょっと若いとき、中年期に入って人生が少し落ち着いた時にやってみると、自分の人生を振り返るきっかけになる」と生前整理には別の効用もあったという。

スマホに入っているデータ「自分でも分からない」
