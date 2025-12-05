「人として当然のマナー」立教大が喫煙所めぐり警告　ゴミ放置にポイ捨て...その惨状は

喫煙ブース内で目に余るゴミの放置があったなどとして、立教大学の学生部が、一部学生のマナーが悪いと、X上で警告した。この投稿には、様々な意見が寄せられ、その後削除されているが、どんなマナー違反の実態があったのだろうか。

テーブルの上には、使った後のタバコの箱やペットボトル、ビニール袋などが散乱している。スタンド灰皿とみられる場所には、吸い殻がいくつも積まれて、ひどい汚れになっていた。

「自分の行動として恥ずかしくないかよく考えて」

喫煙ブース内を撮った写真2枚は、学生部の公式Xが2025年12月4日に投稿した。

「人として当然のマナーが遵守できない一部の学生へ」

こんなタイトルを付けて、東京・池袋キャンパスの7号館の前にある喫煙ブースについて、「目に余るゴミの放置がありました」と報告した。さらに、ブース外での喫煙、タバコなどのポイ捨ても未だに散見されるとして、こう呼びかけた。

「自分の行動として恥ずかしくないかよく考えてください。今後同様の状況が確認された場合、喫煙ブースの在り方について検討します」

ブース内のひどい汚れが衝撃的だっただけに、学生部の投稿は、大きな反響を呼んだ。「いいね」が次々に集まり、様々なリプライが寄せられた。

マナー違反に対しては、「立教に対するイメージだだ下がりです」「喫煙ルームに監視カメラつけたらいい」「まともに使えないなら撤去すれば」と厳しい指摘が出た。また、「学校内に喫煙ブースがあることに驚いた！」との声が上がり、「世の中の流れを鑑みて、学内は禁煙にしたらいかがでしょうか？」「教職員を含め校内禁煙にすべき」「大学に喫煙ブースなんてそもそもいらない」といった意見も多かった。

一方で、「喫煙所をなくせばそこらの物陰で吸うだけ」と喫煙ブースの意義を認める向きのほか、「色んな人間が出入りしてるから 学生の仕業だと決めつけない方が良い」などと投稿に反発する声もあった。学生部の投稿は、5日になって、削除されている。