インフルエンサー・えみ姉、離婚後「バカモテる」と告白　今後の恋愛は「たくさんしたい」

チャンネル登録者数215万超の人気YouTuber・かの／カノックスターさんが、2025年12月2日に公開した動画に、インフルエンサーのえみ姉さんが登場した。

家賃を20万アップ「気合入れようと思って」

えみ姉さんは25年11月、自身のYouTubeで、22年10月に結婚を発表していた男性と、話し合いの末円満に離婚したことを、涙ながらに報告していた。

かのさんが公開した12月2日の動画に登場した、えみ姉さん。本人は「（離婚を）引きずったって（仕方ない）って感じ」といいつつ、そこで「家賃をめっちゃ上げたのね」と明かした。結婚していた頃より20万円上げたといい、「一人だし、気合入れようと思って」と語った。

かのさんが最高月収を聞くと、えみ姉さんは「いくらだろう？ 見てない」と返した。かのさんが「見てなくてそんな高けえ家住んでるんすね」と笑い、「たくさん（金額が）行ってるということで」とまとめると、えみ姉さんは「はい。頑張ります」とうなずいていた。

離婚後の恋愛については「たくさんしたい」と明かした。「なんかさぁ、（離婚してから）バーカモテる」とぶっちゃけると、かのさんは爆笑していた。

かのさんが「有名な人から（連絡）来たっすか？」と聞くと、えみ姉さんは「有名な人は来てないかな？」とはぐらかしていた。