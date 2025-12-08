川越達也シェフ、初めての業務スーパーで「爆買い」　アイデアフルコースレシピに絶賛「マジ天才」「発想が凄い」

イケメンシェフとしてテレビなどで活躍した川越達也さん（52）が、自身のYouTubeで、「業務スーパー」での買い物の様子と、購入品を使った料理を披露した。

77点、3万円超をお買い上げ

2025年11月24日に公開した動画では、スタッフが「川越シェフ、初めての業務スーパー！」とタイトルコールすると、川越さんが「イエーイ！」とノリノリで応えた。店を訪れたことはないそうだが、「行ってみたかった！」と声を弾ませた。

店に入ると、好物だという鍋焼きうどんや、海外のインスタントめんなど、次々とかごに入れていく。冷凍食品の陳列を見ながら、「やばい、止まらなくなる」とこぼす場面もあった。

1時間半にわたり、人気の調味料や牛乳パックスイーツなど、77点もの商品をかごに入れた川越さん。会計は約3万3000円で、「お得です！」と笑顔を見せた。

そして11月28日、業務スーパーで購入した「姜葱醤（ジャンツォンジャン）」などの調味料や食材を使い、焼きそばやエビチリ、チャーハンなど中華メニュー5品。11月30日、1キロ入りのポテトサラダで、お好み焼き風やグラタンなどアレンジメニュー5品。

12月3日には、きんぴらごぼうと茹でたえびなどを合わせたエスニック風の前菜、パッタイペーストや冷凍の揚げなすを使った鶏もも肉のソテー、煮豚とトマトソースのパスタ、カレーのフルコースを作る動画を公開した。

川越さんは「同じように作っていただければおいしいメニューが作れると思います」と語った。

コメント欄には「凄い！ 勉強になる！ 今まで買ったことの無い商品も、シェフのお料理マネしたさに買いたくなる...」「天才...マジ天才...食べたい」「川越シェフの腕にかかれば間違いなく美味い料理に変身しますね」「どのお料理も美味しそうです 川越シェフの発想が凄い」などと書き込まれている。