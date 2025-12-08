元NHK中川安奈アナ、ドキっ...黒ドレス姿で美しい脚組ショット　「お姫様のよう」「世界一かわいい」

2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2025年12月3日、自身のインスタグラムを更新。黒のドレス姿を披露した。

「すぐに緊張はほぐれましたが」

中川さんは、「Public of The Year 2025 司会を江口洋介さんと務めさせていただきました」といい、司会を務めた衣装のショットを含む8枚の写真と動画を投稿。

江口さんにまつわるエピソードとして、「実はコロナ禍の時に『東京ラブストーリー』を一気見して、三上くんが大好きだったので...今回ご一緒できることを知ったときはドキドキでした！！」と中川さん。「江口さんのあったかくてチャーミングなお人柄に触れることができ、すぐに緊張はほぐれましたが」と振り返った。

インスタグラムに投稿された写真では、透け感のある黒のドレスを着用。黒の奥に白が透けるメッシュ仕様で、ドット柄のような模様が浮かび上がるデザインとなっている。1枚目の写真では、脚を組んでソファに座ってポージング。6枚目の写真は、片脚を前に出したポーズの全身ショットになっている。

この投稿には、「エレガント」「お姫様のようです」「黒ドレス可愛い」「ビューティフルでエレガント」「めちゃくちゃ綺麗で可愛すぎる」「美しすぎます」「世界一かわいい」といったコメントが寄せられていた。