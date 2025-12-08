ヒカキン、4か月で8万杯...みそきん実店舗「閉店します」　新たに冷凍ラーメン販売も「まさかの2時間で完売」

人気YouTuberのヒカキンさんが2025年12月7日にYouTubeで、自身プロデュースの味噌ラーメンブランド「みそきん」の期間限定実店舗が終了となることを報告した。

「来ていただいたみなさんには感謝の気持ちでいっぱい」

セブン-イレブンからカップ麺として販売を開始した「みそきん」。毎回、即完売が話題になり、25年8月7日には東京駅の東京ラーメンストリートで期間限定のリアル店舗をオープンしていた。

ヒカキンさんは7日に「閉店します」というタイトルの動画を更新し、店舗の前で撮影した動画を公開。「2026年2月23日をもって、このみそきん実店舗が閉店します」と報告した。

閉店理由については、「当初から決まっていた出店期間の延長ができませんでした」と説明。オープンから約4か月で8万杯ものラーメンを提供したと明かし、「来ていただいたみなさんには感謝の気持ちでいっぱいです」と振り返った。

なお、新しい店舗については探しているものの、まだ見つかっていないという。一方、冷凍食品の「冷凍みそきん」の発売も告知した。

動画ではヒカキンさんが実際に電子レンジなどで「冷凍みそきん」を調理して試食する様子も映されており、「素晴らしい」「人生かけて作った1杯」と絶賛していた。

なお、動画コメント欄でヒカキンさんは同日に、「冷凍みそきん、超強気な個数製造したんですがまさかの2時間で完売しました...」とコメント。「手に入らなかった方、申し訳ありません。皆さん、ここまでみそきんを愛して頂き本当にありがとうございます」とつづっていた。

また、動画にはファンからは、「マジでヒカキンの地元に作れば？観光地になるぞ」「閉店でも冷凍ラーメンという形で届けようとしてくれるの神」という声が集まっていた。