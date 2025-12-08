ゆたぼん入院報告、「痛々しい」点滴姿にX衝撃　両手も負傷？「事故かそれとも」

元不登校YouTuberで現在は「冒険家」の肩書で活動する高校生・ゆたぼんさん（16）が2025年12月6日、入院することをXで明かし、驚きが広がっている。

「SNSしばらく休みます。また詳しく報告します」

ゆたぼんさんはXで、柵付きのベッドに横たわった自身の写真を公開した。体は掛け布団に包まれ、腕に点滴が繋がっており、両手のひらはガーゼのようなものが固定されている様子だ。投稿文では下記のように伝えた。

「【悲報】入院する事になりました。SNSしばらく休みます。また詳しく報告します」

投稿は3万4000件超の「いいね」を集め、「えっ！怪我してるじゃない！大丈夫かい？襲われたのか？？」「布団で隠れてるから分からんが、脚は平気なのか？」「痛々しいですね お大事にされてください！」「事故かそれとも。ともあれ本人の回復と復帰を願うばかり」などと心配の声が寄せられている。

ゆたぼんさんが24年12月にバイクの免許を取り、25年3月にバイク入手を公表していたことも相まって、「両手の処置から見るにバイクかなんかでこけた？」「交通事故でしょうか」といった憶測も出ている。