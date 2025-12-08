免許返納の皇治、またも高級車購入　今度は国産スポーツカー...「運転できるように教習所通います」

総合格闘家の皇治選手が、2025年12月6日にインスタグラムを更新。またも車を購入したことを明かした。

「教習所がんばりまーす それまで沢山車買いまーす」

皇治選手は24年12月下旬、愛車のフェラーリ・プロサングエで街路樹などに衝突する事故を起こし、そのまま立ち去ったとして、25年3月31日に警視庁が書類送検したと報じられた。

皇治選手はYouTubeなどで免許返納を宣言していたが、その後もインスタグラムなどで高級車の購入を報告。25年9月には、1969年の旧車「シェベル」を900万円で購入したことを明かし、「もう免許はないです。運転できません」「免許なくたって別に買えるからね」と語っていた。

12月6日のYouTubeでは、「愛車紹介」「めっちゃかわいい」として、日産自動車のスポーツカー「GT-R Premium edition T-spec」を公開。皇治選手は「ホンマはあんまり知らん」と言いつつ、

「『この車持ってたら、最終形態やから（値段）上がるよ』って言われたから、『じゃあ買います』って、買いました」

と明かし、こう語った。

「いわゆるスーパーカー的な、俺外車しか乗ったことなかったからさ。もちろんフェラーリとかも大好きやけど、日本車で高級車ってのが熱いなって、俺は考えております」

さらに「早く運転できるように、教習所通います」と宣言。「反省はしますけど、懲りないのが僕なんで」「運転することは懲りません。しっかり知識を学んで運転するので、皆さん楽しみにしといてください」とコメントした。

車の値段を聞かれると 、ボンネットに寄りかかりながら「2400万ぐらい？」と答えた。

皇治選手は12月7日、インスタグラムでも新たな愛車を紹介。「また運転出来るよう教習所がんばりまーす それまで沢山車買いまーす」とおどけた。