浜崎あゆみ、「今日から家族が2人増え...」突如報告　保護犬迎え7頭飼いに？「詳細はまた」

2児の母で、愛犬家としても知られる歌手・浜崎あゆみさんが2025年12月7日、インスタグラムで突如として「今日から家族が2人増えました」などと報告した。

「ひとりの世界を救うことは出来ると信じて」

浜崎さんはインスタのストーリーズで、「今日から家族が2人増えました。詳細はまた改めて愛おしい写真と共に投稿させて下さい」と近況を報告した。続けて、

「最近、生き方について向き合う機会が増えたせいか、自分に出来る事についてもより深く考えるようになりました」

と浜崎さん。保護犬猫活動を行う団体「ANELLA」とグループ代表のアカウントをひもづけながら「まだバタバタしていますが、ひとまず！」「この出会いを有難う！」と伝え、「世界は救えずとも、ひとりの世界を救うことは出来ると信じて」とも記した。

一方、ANELLAは浜崎さんの投稿を引用して、「お忙しい状況の中で本当にありがとうございます 心から感謝申し上げます！」「ハンディキャップを抱えて生まれてきた2人...（犬の絵文字）本当に良かったね...（号泣する絵文字）」とコメントしている。

浜崎さんは7月28日に、愛犬のうち1頭が死んだと明かしていたばかり。当時は他に5頭を飼育しており、中にはANELLAから迎え入れた犬も。今回の投稿では、新しく2頭が家族に加わったようにも見える。