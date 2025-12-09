ひろゆき、ゲームクリア報告に「それどころじゃない」の声→謝罪　震度6強の地震直後、「日本の状況分かってなくて」

「ひろゆき」こと実業家の西村博之氏が2025年12月8日にXで、超次元サッカーゲーム「イナズマイレブン」に関する投稿をした直後、これを謝罪した。

「『イナズマイレブン』どころじゃなかったようです。。。」

ひろゆきさんは23時44分、「イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード」について「37時間３分で、ストーリーをクリア」と報告。「ここからクロニクルモードとコンテンツ量が凄い。キャラクターが5400人、声優さんが250人以上との説」と称賛した。

その30分ほど前の23時15分には、青森県東方沖を震源とする最大深度震度6強、マグニチュード7.6（速報値）の地震が発生していた。

ひろゆきさんの投稿にはゲームに関するコメントが寄せられたほか、「それどころじゃないよ、地震来たんだって！！！」「青森で震度6強大変です」と状況を伝える声が寄せられた。

ひろゆきさんはこうした指摘をするコメントの1つに返信する形で、「日本の状況分かってなくて、すいません。。。」と謝罪した。ひろゆきさんはフランス・パリ在住だ。

さらに、「イナズマイレブン」の投稿を引用し「『イナズマイレブン』どころじゃなかったようです。。。」とも伝えた。

この投稿には、「パリにいるんだったら知らなくてもしょうがないでしょ」「今は海外在住だろうし日本の地震なんてわからんやろ」といった声が寄せられている。