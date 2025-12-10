J-CAST ニュース

美女レーサーのリンジー・ブルワー、タイトなドレスで異次元の美しさ　レーシングスーツ姿と雰囲気変わって

2025.12.10 07:00
スポーツ班

   アメリカのプロレーシングドライバー、リンジー・ブルワーさん（28）が2025年12月6日、自身のインスタグラムを更新。タイトなドレス姿を披露した。

  • リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より
    リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より
  • リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より
    リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より
  • リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より
    リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より
  • リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より
    リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より
  • リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より
    リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より
  • リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より
    リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より
  • リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より
  • リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より
  • リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より
  • リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より
  • リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より
  • リンジー・ブルワー選手のインスタグラム（＠lindsaymariebrewer）より

タイトなドレス姿

   ブルワーさんは、桜とハートの絵文字を添えて、美しいデコルテと抜群のスタイルが際立つくドレス姿を投稿。レーシングスーツ姿とは異なる雰囲気をみせていた。

   インスタグラムに投稿された写真では、ピンク系の色合いのタイトなドレスを着用。建物の前に立ち、微笑んでいた。4枚目では、笑顔で振り向く姿をみせ、しなやかなボディラインを披露していた。

リンジー・ブルワー
姉妹サイト