小野真弓、原因不明の体調不良...湿疹に悩まされる　「諸々検査出してるから早く結果が知りたい」

俳優・タレントの小野真弓さん（44）が、2025年12月9日にインスタグラムを更新。原因不明の体調不良に襲われたことを明かした。

「自分の免疫疾患が原因の模様」？

小野さんはインスタグラムで、「お腹と背中を中心に湿疹がとんでもなーーーーい事に」なったと報告した。原因は、はっきりしないようだが、「どーやらー たぶんーー 今のところー 自分の免疫疾患が原因の模様」と小野さん。

そのうえで、「まだいろいろ検査中。。早く原因はっきりさせて、どう付き合うか 考えたーーい」「しばし病院通い～ 頑張りまーす」と語った。一方で「あ、元気はあります 仕事も普通にしてます」ともつづった。

ハッシュタグでは「＃膠原病疑惑」「＃環状紅斑」などと添えた。

コメント欄には「検査結果が出ない限り、不安ですね どうかお体をお大事にしてください」「大丈夫ですか？ ゆっくりしっかり治してくださいね 体が一番ですからね 無理しないでください」「季節の変わり目でいろいろと体調を崩しやすい時期ですから、気をつけてくださいね～」「快方に向かいます様に」などと書き込まれている。

小野さんは12月10日、ストーリーズを更新。猫との2ショットとともに、こう投稿した。

「励ましのメッセージや似た症状の方、すでに闘病されてる方の情報有り難いです ありがとうございます」

「今のところ元気に活動できています 痒みが酷いのと、昨日、生検のために切って4針縫ったところが地味に痛いくらい 諸々検査出してるから早く結果が知りたい」