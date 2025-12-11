高知東生「警察署に免許の更新に行ったら別室に呼ばれ」　意外な質問受ける...「えっ！今更なんで？」

俳優の高知東生さんが2025年12月10日にXを更新し、運転免許証の更新時に過去の覚せい剤使用などについて聞かれたことを明かした。

「5年前更新した時には何も言われなかったのに」

高知さんは2016年6月に覚醒剤と大麻所持の容疑で逮捕され、同年9月に懲役2年執行猶予4年の判決を受けていた。

高知さんは10日にXで「警察署に免許の更新に行ったら別室に呼ばれ、免許センターから電話があり『過去に覚せい剤で捕まってますよね。今も治療されていますか？何か服薬されていますか』と聞かれた」と、過去の覚せい剤の逮捕歴と現在の服薬について聞かれたことを明かした。

この質問に高知さんは「えっ！今更なんで？」と困惑。また、「俺ゴールド免許で5年前更新した時には何も言われなかったのに」と以前には聞かれなかったことだと明かした。高知さんは「こわっ！」としつつ、「運用変わったの？誰か知ってる？」とつづっていた。