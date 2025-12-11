timelesz・篠塚大輝の姿にファン「痩せたよね！？」　「更にかっこいい」の一方...多忙＆直近の「炎上」に心配の声も

アイドルグループ「timelesz」が2025年12月10日放送の歌番組「2025FNS歌謡祭」第2夜（フジテレビ系）に出演した。SNSではメンバーの篠塚大輝さんについて、「痩せたよね！？」と言った声が寄せられている。

「Steal The Show」と槇原敬之さんの「冬が始まるよ」を披露

timeleszは、日本テレビ系バスケットボール応援ソングにもなった新体制となって初のCDシングル曲「Steal The Show」と、槇原敬之さんの楽曲「冬が始まるよ」を披露した。

FNS歌謡祭公式Xは、「Steal The Show」のパフォーマンスが終わったタイミングで、timeleszメンバーの集合写真を投稿。21時台に「冬がはじまるよ」を披露することを告知した。

Xでは、timeleszのパフォーマンスを視聴した人やFNS歌謡祭の投稿を見た人から、「しの痩せたね。めちゃくちゃ練習してるんだろうなぁ」「篠塚痩せたよね！？ビジュ良くなってて開いた口が塞がりませんでした」「今っぽアイドルっぽくなった」「更にかっこいいじゃん」といった声が寄せられた。

一方で、篠塚さんをめぐっては12月26日からはライブツアーが始まるなど多忙のほか、直近では11月18日に情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）で披露した一発ギャグが「不謹慎」だとして批判が相次ぐ事態となっていた。これを受け、timeleszはメンバー全員の署名付きの謝罪文を発表した。こうしたことから、Xでは篠塚さんを心配する声も寄せられている。「あまり無理しないでね」「意図せずだったらたくさん食べてほしい」「ストレスで激ヤセ...じゃないといいな」など、心配やねぎらいの言葉が書き込まれた。