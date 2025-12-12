中森明菜、重め前髪×黒ボブヘアの近影で話題沸騰　「きゃー明菜ちゃん可愛い」「全然変わってない」

タレントのミッツ・マングローブさん（50）が2025年12月10日、自身のインスタグラムを更新。歌手の中森明菜さん（60）らとの笑顔ショットを披露した。

「明菜さんの止まらないお喋り」

ミッツさんは、中森さんがパーソナリティを務めるニッポン放送のラジオ番組「中森明菜のオールナイトニッポンGOLD」を告知。同番組は、12日午後8時から放送される。

ミッツさんによれば、「今年も凄まじい数のリクエストと明菜さんの止まらないお喋りと、私と垣花さんの迷走する熱量を4時間」とつづり、「お聴きたモーレ！」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ミッツさん、中森さん、フリーアナウンサーの垣花正さんとの3ショットを投稿した。中森さんは、前髪ありのボブヘアスタイルで、黒いジャケットを着用。ブラックコーデのミッツさんと黒いスーツを着た垣花さんの真ん中に座り、2人を紹介するように両手を広げて微笑んでいた。

この投稿には、「最高でーす」「この組合せ最強！」「明菜ちゃん前髪とあえての黒髪かわいい」「ミッツさんも素敵」「きゃー明菜ちゃん可愛い」「全然変わってない」「ミッツさんも明菜さんもカッケ～」「耳福でございまする」といったコメントが寄せられていた。