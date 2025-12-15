登録者287万人気美女YouTuber、20キロ減ダイエット成功の秘訣　「人生が180度変わる」モチベ継続4つのコツ

チャンネル登録者数287万人のダイエット系YouTuber・加藤ひなたさんが2025年12月8日に公式YouTubeチャンネルを更新。ダイエットのモチベーションを保つ4つのルールを明かした。

ダイエットの継続について考えるきっかけに

62キロあった体重を20キロ減らした経験のある加藤さん。動画では、加藤さん独自のダイエットのモチベーションを保つ秘訣を紹介。人によってモチベーションはそれぞれだが、ダイエットの継続について考えるきっかけになってほしいと話し始めた。

自身が設定したダイエットのゴールまで、努力を継続するコツは4つあるという。

1つ目は「周りを頑張ってる人で固める」こと。ダイエットを頑張ると決めた期間は、「見る専のSNSアカウント」をつくることを勧めた。ダイエットを頑張る人のアカウントや、目標としている芸能人をフォローし、毎日見ることでモチベーションを保てるという。また、友人も仕事や部活を頑張っている人が周りにいることで、励ましになると語った。

「すっごい大事」だという2つ目は、「自分の機嫌は自分でとる」だ。加藤さんの場合は、「速攻で結果が出ること」をして機嫌をとっているという。たとえば、美容院で髪色を変えたり、まつげパーマに行ったりなど、「私なんかイケてね？」と思えるようなことをすることで、自身のルックスに対するモチベーションを持ち直せるとそう。自己肯定感が上がって機嫌が良くなることで、モチベーションをずっと保っていられると語り、人それぞれ機嫌をとる方法があるので、見つけてみてほしいと呼びかけた。

3つ目は、「できるときにできることを」と語った。「これをやるだけで人生が180度変わる」と加藤さん。ダイエットのモチベーションが下がったときは、たとえばウォーキングは30分から5分に短縮してあまり力を入れずに景色を楽しむ。あるいは、運動をサボる日は、目標とする垢抜けメイクやファッションをスマホで探す日にあてたりするなど、少しでもいいからやるべきことに関わることが大切なのだそうだ。

さらに、4つ目に「痩せたいから◯◯するをやめた」を挙げた。ダイエットする理由は「痩せたいから」ではなく、「楽しいから」につながるようなことを考えるようにしたところ、加藤さんは運動や自炊が続いているという。