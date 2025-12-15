「M-1グランプリ2025」審査員、1年で外れた人物にSNS嘆き　「ツラすぎる」「もう少し見たかったなぁ」

漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」決勝戦の審査員が2025年12月14日、同大会の公式サイトなどで発表された。SNS上では、M-1グランプリ2024で審査員として初登場した人物が外れたことに対し、「いないのツラすぎる」などと嘆く声が上がっている。

「オードリーの若林は絶対入れてほしい」の声

決勝戦の審査員を務めるのは、海原ともこさん（海原やすよ ともこ）、駒場孝さん（ミルクボーイ）、後藤輝基さん（フットボールアワー）、柴田英嗣さん（アンタッチャブル）、哲夫さん（笑い飯）、博多大吉さん（博多華丸・大吉）、塙宣之さん（ナイツ）、山内健司さん（かまいたち）、礼二さん（中川家）の9人だ。

M-1グランプリ2024で審査員を務めた石田明さん（NON STYLE）と若林正恭さん（オードリー）が外れ、新たに駒場さんと後藤さんが加わったという形になる。

この発表に、SNS上では昨年初めての審査員を務めた若林さんが外れたことに対し、「視聴者としては残念だなぁ」「今年審査員外れたの寂しい」「オードリーの若林は絶対入れてほしい」「審査員、若林さんいないのか」「若林の審査員姿、もう少し見たかったなぁ」などの声が上がっている。