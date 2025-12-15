田久保真紀氏、「今日は行きたくない」...「取材拒否」巡るコメント否定　テレビ静岡、報道は「適正」

静岡県伊東市長選に落選した田久保真紀前市長は、選挙投開票日の2025年12月14日、「今日は行きたくない」として報道陣の取材に応じなかったとテレビ静岡が報じた。田久保氏はこれを受け、同日にXでこのコメントを否定。テレビ静岡に対し「今後の選挙等に関する取材はお受けすることはできません」と宣言した。

テレビ静岡は、報道の内容について「適正であると考えております」とコメントしている。

テレビ静岡に「選挙等に関する取材はお受けすることはできません」

テレビ静岡は15日0時過ぎ、元市議の杉本憲也氏が当選したとの選挙結果を伝えた。また、田久保氏について、選挙結果が判明次第報道陣の取材に応じることになっていたものの、姿を現さなかったと報じた。テレビ静岡によると、田久保氏が「きょうは行きたくない」と話していたと陣営関係者が明かしたという。

なお、田久保氏が取材に応じる意向を示していたが姿を見せなかったことは、テレビ静岡以外にも複数メディアが報じている。報道によると、田久保氏陣営には取材陣が詰めかけていたが、日付が変わってから陣営関係者を通じて取材には応じられない旨が伝えられたという。

田久保氏は15日にXで、「テレビ静岡に私が『今日は行きたくない』というコメントをしたかのような報道が出ましたが、そのようなコメントはしておりません」とテレビ静岡の報道を否定。「昨晩は深夜に渡って大勢の報道が自宅付近に詰めかけた為、取材をお断りしました」と取材に応じなかった理由に言及した。

さらに、「今回の報道を受けまして、テレビ静岡からは依頼をいただいても、今後の選挙等に関する取材はお受けすることはできませんのでご了承下さい」とした。

なお、産経新聞の報道によると、田久保氏は自宅兼カフェを選挙事務所として届け出ていたという。

テレビ静岡は15日、J-CASTニュースの取材に、「本件報道は、田久保氏の陣営関係者に取材をして確認した内容で、適正であると考えております」とコメントした。

伊東市長選は、田久保氏の失職により14日に行われた。田久保氏のほか、小野達也元市長など9人が立候補。杉本氏が初当選を果たした。