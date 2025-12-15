「粗品に隠れて友近が1番厳しかった」　THE W審査で友近、紺野ぶるまは「安心して見れた」...理由の「辛口」ぶりにSNS注目

2025年12月13日に行われた女芸人No.1決定戦「THE W」の決勝戦で審査員を務めた友近さん。友近さんが発した審査コメントは、辛口だと話題になっていたお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品さんの審査コメント以上に「厳しかった」とする声が寄せられ、注目を集めている。

「1秒も面白くなかった」...粗品さんの辛辣コメントが話題に

THE W決勝戦では、粗品さんが初めて審査員として参加。「正直1秒も面白くなかったです」といった辛辣なコメントがSNS上で話題になった。粗品さんは「普段質の悪い客の前でしかネタ試せてないから、こんな全国のショーレースの決勝戦であんなことをやってしまう」とお笑いコンビ「エルフ」の荒川さんを評したが、これに荒川さんは「ほんとにありがたいんですけど、（THE）Wから出て行ってくれませんか」と反論する場面もあった。

こうした粗品さんの審査コメントが話題になる一方で、紺野ぶるまさんのネタを評した友近さんのコメントも注目を集めた。

THE WではAとB、2つのブロックからそれぞれ勝ち抜き方式で1組を選出。勝ち残った2組と視聴者投票で選ばれた1組の計3組が再度ネタを披露し、優勝を決めるという方法を取っている。紺野さんはAブロックの最後、4組目にネタを披露。暫定1位だったお笑いコンビ「もめんと」に満票で勝利し、最終決戦に進出した。

友近さんは紺野さんに票を入れた理由について、「こっちがおもしろいところを探そ、探そって一生懸命になることなく、おもしろいものを提供してくださったっていう感じがして、安心して見れたのが紺野さんかな」とコメントした。

このコメントにXでは、「粗品に隠れて、友近が1番厳しかった」「一番切れ味鋭い」「一言でスパッと斬った友近のコメントが一番震えた」「あの場では誰も突っ込んでなかったけどなかなかの辛口よね」といった声が寄せられている。

THE W最終決戦では、お笑いコンビ「ニッチェ」が、紺野ぶるまさん、「エルフ」を制し、優勝した。