スシロー×プロセカで大量注文、人気歌い手が波紋→謝罪　「公式からの重要な注意書きを見落とし」

人気歌い手グループ「いれいす」のリーダー・ないこさんが2025年12月12日、回転寿司チェーン「スシロー」を利用した際のふるまいについて、「軽率な行動」があったとXで謝罪した。

いれいすは、ないこさんが代表を務める2.5次元アイドルグループ事務所「VOISING」所属の6人組で、YouTubeチャンネルは登録者119万超。インターネット上はイラストの姿、リアルイベントは「顔出し」しながら活動しており、24年には日本武道館（東京都千代田区）でのワンマンライブも経験した。

「ルールは守らないと」の声

スシローでは人気スマホゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.初音ミク」（プロセカ）とのコラボ企画が開催中で、限定グッズ付きメニューが多数展開されている。ないこさんは11日、そのグッズを大量に並べた写真とともに、「コラボメニューだけ食べて45000円ピッタリでフルコンプでした」などと全種集めたと報告した。

この投稿は1万6000件超の「いいね」を集めるなど反響があった一方、グッズの中でも、限定マルチポーチ（全6種ランダム）がつくソフトドリンクに関しては、公式サイトで「大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、お一人さま複数個のご注文はお控えください」と注意喚起が行われているとの指摘が相次いだ。

ないこさんが公開したレシートをみると、会計は3人で計89点、うち12点が景品付きドリンクだった。そのためXで「ドリンクで大量注文やるのは違うんじゃないの」「ルールは守らないと」「迷惑行為だろこれ」などと波紋を呼んだ。ただ、店の管理不足が問題ではないかと擁護も寄せられている。