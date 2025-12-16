なだぎ武、「ディナーショー」ふるわず「遊びに来て頂けたら...」　代金にネット驚愕「控えめすぎて笑った」

ピン芸人のなだぎ武さんが2025年12月15日、「ディナーショー」イベントのチケットの売れ行きがふるわないとして、ヘルプを求めてXに投稿した内容が話題だ。

「現場チケットが10枚しか売れておりません、、」

なだぎさんはXで「お疲れ様です 皆様、12月23日のイベントが近づいてるんですが、現場チケットが10枚しか売れておりません、、」と苦しい現状を報告。

「20枚いかないともうこの会場では2度と出来ないそうなので、あのー、、、、一つ皆様、23日の夜空いてるよと言う方、遊びに来て頂けたら幸いです、、、」と来場を呼びかけた。

「クリプリも用意おりますので、どうかよろしくお願い致します」（原文ママ）という。

なだぎさんが呼びかけを行ったイベントは、東京都渋谷区のトークライブが楽しめる大衆酒場「A Talk Club WOOFER」で開催予定の「なだぎ武Xmas1曲ディナーショー2025」。

公式サイトの案内によると、チケットは前売2,500円で「プレゼントあり・飲食代別・1オーダー450円以上必要となります」という。

SNSでは、「チケットとりました なんかよく分からないけど楽しそう！」「大阪でいつかやってほしい...」など、なだぎさんの呼びかけに応えるファンの声が上がった。

また、「まぁな......DSなんて2?3万するから中々行かれないよな......と思ったら、2500円でプレゼント付きという超破格設定だった」「ディナーショー？！ 1万以上で高額だから売れないんでしょ！！ と思ったら2500円でワロタ 1オーダー450円以上お願いしますも控えめすぎて笑った」など、想像以上に「お手頃」な価格設定に驚く声も多く寄せられている。