元パイロット幕僚長、手袋に「冷静・厳格」　小泉防衛相がXに写真公開、レーダー照射でも任務遂行の自衛官を「改めて誇りに」

2025.12.16 15:45
政治班

   小泉進次郎防衛相が2025年12月16日、自衛隊制服組トップにあたる内倉浩昭統合幕僚長が11日の記者会見で紹介した手袋の写真をXに公開した。

  小泉進次郎防衛相。記者会見で中国側の報道に反論している
  小泉進次郎防衛相のポスト。。内倉浩昭統幕長の手袋を紹介した
「自分の気持ちを整え『冷静・厳格』、そういったところを着意して」

   高市早苗首相の国会答弁に端を発して日中関係が悪化する中、6日に起きたレーダー照射問題。沖縄本島南東沖の公海上空で、航空自衛隊F15戦闘機に対し、中国軍機が断続的に約30分にわたりレーダー照射をしたとされる。

   11日には、内倉氏が記者会見を開き、中国軍機の行動について「必要な範囲を超える危険な行為だ」と批判した。

   内倉氏は「レーダー照射を受けた側はどのように感じるのか」との質問に対し、「戦闘機のレーダーは捜索のみならず火器管制の目的も有しており、照射を受けた側はその目的を必ずしも明確に判別できない」と返答。

   その上で、「約30年前に、北海道千歳基地の第2航空団で、まさにF-15戦闘機の操縦者として対領空侵犯措置に6年ほどあたっていた」と自身の経験を振り返った。

   「約30分間にわたる断続的な照射、今時起きたようなことは経験がありません」と断りを入れつつ、「その上であえて申しますと、飛行中におきましては、まず手袋に『冷静・厳格』という風にマジックで書いております。毎回離陸するたびに、それを見ながら確認し飛んでいた」という。

   「自分の気持ちを整え『冷静・厳格』、そういったところを着意してやっていた。今回のようなレーダー照射がないかということについても神経を研ぎすまして対応していた」と語った。

「本質から目を逸らす試みに乗らず、冷静、厳格に対応してまいります」
