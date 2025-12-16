美女ハードラー田中佑美、黒髪ロング→ショートになって「激カワ」ショット　「ヘアドネーションをしました」

パリ五輪・陸上女子100メートル障害（ハードル）代表の田中佑美選手（27）が2025年12月13日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカットをしてイメチェンした姿を披露した。

「またゆっくり伸ばし始めるかぁー」

田中選手は、「バッサリ！」と切り出し、「ヘアドネーションをしました」と報告。「いつかやりたいと思っていながら、なかなか伸ばしきれずにいつも途中で断念」していたという。しかし、「柳屋本店さんから黒髪大賞特別賞をいただいた時、ヘアドネーション活動を支援されていると知り、今でしょ！と決意しやっと31センチ切れるくらいに伸びました」とつづっていた。

田中選手は「ブダペストもパリも東京も、いろんな試合を一緒に走ってきた髪」といい、「レース前に、ポニーテールをキュッと結び直して気持ちを引き締めてきました」とコメント。「次は誰かの頭の上で活躍してくれよな！」といい、「またゆっくり伸ばし始めるかぁー」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、グレーのTシャツと黒いパンツを着用。室内トレーニング場に立ち、両手を後ろに回し、首を少し傾けて微笑んでいた。6枚目では、黒いアウターを着用。ウェーブをかけたショートヘア姿のアップショットを披露していた。

この投稿には、「ショートもめちゃくちゃ似合ってる」「大人っぽく見える」「最高にかわいいです」「息を飲む可愛さだなー」「めっちゃイイ！似合ってます」といったコメントが寄せられていた。