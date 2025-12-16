降板騒動の元TOKIO国分と「数日前に会った」　「オーラの泉」共演の江原啓之が言及した「彼が1番苦しんだ」こと

スピリチュアリストでオペラ歌手の江原啓之さんが、2025年12月15日に公開したYouTube動画に出演し、無期限活動休止している元TOKIO・国分太一氏に言及した。

江原さんと国分氏は、歌手の美輪明宏さんとともに、テレビ朝日系トーク番組「オーラの泉」で長年共演したことでも知られる。国分氏は、25年6月に日本テレビがコンプライアンス違反を理由に「ザ！鉄腕！DASH!!」から降板させた後、活動を休止。10月に日弁連に人権救済申し立てを行い、11月26日には記者会見を開いていた。

「だって分かってないんだから『答え合わせ』したいよね」

江原さんが出演したのは、「神道研究家」として活動する羽賀ヒカルさんがYouTubeで公開した「【緊急】江原啓之が語るメディアの裏側（国分太一、オーラの泉、嘘情報...）」という題の対談動画だ。

国分氏とは「数日前に会った」という。江原さんから連絡する形で会話したといい、「彼としては......みんな言うのは意地悪いから答え合わせなんていらないとか必要ないとか、だって分かってないんだから『答え合わせ』したいよね。あの番組30年ぐらいやってるわけでしょ」と述べた。また、

「何がつらいってね、彼が1番苦しんだのは、子どもさん。大きくなったらSNSに残ってるのを見るかもしれない、YouTubeとかもまぁ好き勝手なこと言うじゃない。メディアもそう」

といい、「彼はああやって前へ出て、記者会見でも何でも出たのは子どものためです。全部子どものため」と伝えた。