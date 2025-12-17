「激ヤセ」話題の元木大介、中田翔らと元気な姿　過去に「足が壊死、目が見えなくなる可能性」指摘され20キロ減

プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介さん（53）が、2025年12月15日にインスタグラムを更新。巨人の後輩たちとの写真を公開した。

中田翔、秋広優人らとパシャリ

元木さんは12月14日、愛知県で行われたチャリティーイベントのMCを務めた。

15日のインスタグラムで、ともにイベントに登場した後輩との写真を公開。今季限りで引退した中田翔さん（36）や秋広優人選手（23）、若林楽人選手（27）、リチャード選手（26）、中山礼都（らいと）選手（23）と、現役のアスリートたちと並び、スリムなスタイルが際立っている。

元木さんは「来てくださった皆さん、そして出演してくれた仲間たちに心からありがとう」とつづった。

コメント欄には「秋広くんの側にいてたら、ちっちゃく見えますね～」「オフの選手の皆さん 本当に柔らかい表情ですね 元木さんも 優しい表情」「素敵なメンバーさんとイベントができるのはやっぱり元木さんのお人柄ゆえだと思います」「元木さんいつでもかっこいいです！！」などと書き込まれている。

元木さんは、現役引退した頃と比べて、20キロ減量したことを公表している。25年12月8日放送の「主治医が見つかる診療所」（テレビ東京）では、7年前の同番組で「糖尿病（2型）」と診断され、コーチ時代に受けた血液検査では「足が壊死してきたり目が見えなくなる可能性もあると言われ」たと明かした。生活改善の結果20キロ減量し、医師からは「かなりしっかりと管理されている」と、健康状態にお墨付きをもらっていた。