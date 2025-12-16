「風呂キャンセル界隈ってやつ？」　菊間千乃さんの「私、まったく入らない」に玉川徹さん驚がく

お風呂に毎日入る玉川徹さんは、番組では少数派だった。2025年12月16日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は、「羽鳥パネル」コーナーで「冬のお風呂事情」を解説、出演者たちの驚くようなお風呂習慣が明らかになった。

「面倒臭いのと、時間がもったいないのと...」

火曜コメンテーターの菊間千乃さん（弁護士・元フジテレビアナ）は、「私、まったく入らないんです。たぶん1年で5回も入っていないですね、湯船に。温泉行ったりとか、スポーツクラブ行ったりとかしたら入るけど。自宅でお湯ためますかといったら、もう1年で2、3回ですね」と話す。

隣のレギュラーコメンテーターの玉川徹さん（ジャーナリスト）は、「なんで？」とあきれたように声を上げた。菊乃さんは「面倒臭いのと、時間がもったいないのと、あと水道代がもったいない気がするから。いっぱいためて、10分ぐらいしか入らないじゃないですか。あれもったいないと思います」という。

健康オタクの玉川さんは信じられないという表情で、「（入浴を一切やめてしまう）風呂キャンセル界隈ってやつ？」と聞く。「シャワーは浴びるから。みなさんおっしゃるじゃないですか、湯船に入らないと疲れが取れないとか。シャワーでも断然疲れは取れるので」と、菊乃さんは逆に湯船に毎日入る人が信じられないという話っぷりだ。