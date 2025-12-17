立憲・蓮舫議員、「デマ」情報で厳重注意の国光文乃外務副大臣を批判　「資質が大きく問われます」

立憲民主党の蓮舫参院議員が2025年12月16日にXを更新。自民党の国光文乃外務副大臣による、立憲民主党の小西洋之参院議員の質問通告への対応のせいで「辞めた女性官僚はたくさんいます」という虚偽発言を批判した。

「『嘘』を堂々とお話しされ...」

事の発端となったのは、12月6日に経済メディア「ReHacQ」に配信された動画に出演した国光氏の発言。その中で国光氏は自身が厚労省の官僚だったときのエピソードとして、小西氏から大量通告への対応として「50問くらい聞かれた」「それで辞めた女性官僚はたくさんいる」などと話した。

この発言について、立憲民主党は15日に事実ではないとして抗議。国光氏は同日に発言を撤回して、小西氏に直接謝罪したという。また、16日の尾崎正直官房副長官の記者会見では、木原稔官房長官が国光氏を厳重注意したと明かされた。

この一連の騒動について蓮舫氏はXで「厳重注意で済ませる話ではないと思います」と断罪。「『嘘』を堂々とお話しされ、その映像はかなり拡散されました」と動画の拡散に触れ、「しかもこの方のデマ情報は2度目です。外務副大臣としての資質が大きく問われます」と批判した。

また、「なお、今日の参議院外防委員会に大臣政務官が遅刻をしました」と指摘し、「国会軽視、残念ですが緊張感が全く感じられません」とつづっていた。