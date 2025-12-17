釣り系女性YouTuber、高速道路で車大破　シカ衝突でハンドルが...報告に「奇跡的な生還」の声

釣り系YouTuberの「あずあず」こと神野梓さんが2025年12月16日、車で高速道路を走行中にシカと衝突し、ガードレールにぶつかる事故があったとインスタグラムで報告した。

神野さんは、一般社団法人・日本釣用品工業会がプロデュースする釣り業界のイメージガール「13代目アングラーズアイドル」に選ばれたほか、ソルトルアー総合メーカー「BlueBlue」のアンバサダーも務めている。

「命を落としてもおかしくない事故だった。と」

神野さんはインスタで、アザや出血がみられる顔写真や、大破した車の写真を公開した。車は前方がひしゃげ、外装パーツが取れて内部があらわになっており、窓ガラスには大きな亀裂が走っている。

投稿文では「釣りに向かう道中、高速道路の真ん中にシカがいて避けきれず衝突。その衝撃でハンドルが効かなくなり、ガードレールに突っ込みました」と説明し、

「スピードが100キロ超えてたら...どんな事故になってたのか。考えると恐ろしいです。命を落としてもおかしくない事故だった。と救急隊の方に言われ こうして今ここにいられるのは、本当に周りの人のおかげです」

と振り返った。

「高速道路で動物が急に現れた時、急ブレーキや急ハンドルは本当に危険」などと注意喚起するとともに、iPhone14から搭載されている「衝突事故検出」機能を紹介した。車の激しい衝突を検知すると警告や音を発し、反応できない場合はカウントダウン後、自動的に緊急通報サービスにつなぐというものだ。位置情報も知らせる。神野さんは下記のように思いを伝えている。

「私はこの機能に、本当に救われました。『まさか』は突然起きる。だからこそiPhoneの緊急設定は一度見直してほしい この投稿が誰かの命を守るきっかけにますように。次の投稿からは楽しい釣りの投稿にするので、復活待っててね」（原文ママ）