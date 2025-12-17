「号泣県議」野々村竜太郎氏、占い師に転身していた　「なんかしあわせそう」ネット衝撃

2014年の「号泣会見」で話題となった元兵庫県議会議員の野々村竜太郎氏が「占い師」に転身していることが判明し、インターネット上で注目を集めている。

「賞罰:詐欺罪等懲役3年執行猶予4年終了」

野々村氏は11年4月の兵庫県議会議員選挙で当選したが、14年6月に前年度の政務活動費に不審な点があるとの疑惑が浮上。記者会見を開き釈明を行ったが、記者からの質問に「記憶にない」との返答を繰り返した上で、突然感極まった様子を見せて号泣した。

机を叩きながら「誰がねえ、誰に投票しても、おんなじや、おんなじや思って......！」などと泣きわめく姿がひんしゅくを買ったほか、のちにお笑い芸人等に物真似されるなど話題を集めた。

一連の騒動後、15年1月には詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われ、16年7月に懲役3年、執行猶予4年の判決を受けている。

野々村氏はその後、政界を引退していたが、「野々村竜太郎占いｹﾞｰﾑ」の名前でXを運用している。プロフィール欄には、「#ココナラ 出品者 #TikTok #ゲーム 配信者」の表示や、TikTokアカウントへのリンクも登録。インフルエンサー活動も行っているようだ。

「職歴」として「元川西市役所職員」「元兵庫県議会議員」を挙げ、「賞罰」として「詐欺罪等懲役3年執行猶予4年終了」の記載もある。