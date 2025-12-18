「出場はたったの36試合？」 今オフ大リーグ挑戦の韓国選手、米データサイト「来季成績」予想に韓国メディア落胆

韓国スポーツメディア「OSEN」（ウェブ版）は2025年12月17日、今オフ大リーグに挑戦する韓国出身ソン・ソンムン内野手（29）の特集記事を組み、米メディアによるソンの来季成績予想に落胆した。

「米データサイトはなぜそんな予測をしたのだろうか...」

「OSEN」が注目したのは、米データサイト「ファングラフス」が予想した、ソンが大リーグに移籍した際の来季成績だ。

韓国プロ野球（KBO）での実績を踏まえて出した成績は、36試合に出場して打率.251、3本塁打、16打点。出塁率と長打率を合わせたOPSは.679だった。

KBOリーグのキウム・ヒーローズに所属するソンは、チーム公式サイトによると、身長182センチ、体重85キロの右投げ左打ちの内野手だ。

昨シーズンは142試合に出場し、打率.340、19本塁打、104打点、21盗塁、OPS.927。今シーズンは、144試合に出場し、打率.315、26本塁打、90打点、OPS.917を記録した。

ソンの来季予想を受け、「OSEN」は「ソン・ソンムンが大リーグに移籍したらたったの36試合しか出場できない？ 米データサイトはなぜそんな予測をしたのだろうか...」とのタイトルで記事を展開した。