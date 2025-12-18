エンセン井上、BDは「ルール変更するべき」 くも膜下出血事件に持論...自身はオーディションで後頭部殴打「被害」の過去

元格闘家のエンセン井上氏（58）が、2025年12月17日にユーチューブを更新し、格闘技イベント「BreakingDown18」（ブレイキングダウン＝BD）の会見で起きた「くも膜下出血」事件について自身の見解を示した。

会見で不意打ちビンタを食らい失神

事件が起きたのは、13日に行われた前日会見だ。

14日に行われた「BreakingDown18」に出場を予定していた「北海道喧嘩自慢」やるべしたら竜が、対戦相手の「千葉喧嘩自慢」江口響と対面した際に、不意打ちビンタを食らい失神した。

頭を床に強打した竜は、失神した状態で足が痙攣（けいれん）。その後、竜の意識は回復したが、ダメージを考慮して14日の試合は中止となった。

大会後の15日に事態が急変。竜は自身のXを更新し、病院で検査を受けた結果、くも膜下出血により脳内に出血が認められたことを報告。翌日16日に更新したXでは、退院したことを明かした。

井上氏は、「BreakingDown18」のオーディションで「叛逆の悪童」レオに不意打ちを食らい、いきなり後頭部を殴打された「被害」にあっただけに、今回の事件には感じるものがあったようだ。

井上氏は「後頭部は大変」と切り出し、次のように持論を展開した。

「だからこそ、レオが俺の後頭部を思い切り殴ったのは...今回よりもひどくはないが俺は58歳。人それぞれだが、58歳が後頭部を殴られるとよくない。俺は何もダメージがなかったからよかったが、竜選手が心配。俺の弟子も頭の中で出血した経験がある。試合中にいっぱい頭を殴られて、家に帰ったら頭痛がひどくなった。病院に行って死にかけた。それで引退した」