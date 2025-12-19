解散発表の人気YouTuber、撮影拠点で火災あった　高額PCも「全部火と水でぐちゃぐちゃ」...被害総額は数百万

チャンネル登録者数173万超の人気YouTuber「きょんくま」が、2025年12月16日にチャンネルを更新。撮影拠点が火災に見舞われていたことを明かした。

「だいたい半分ぐらいが燃えてました」

きょんくまは、リーダー・きょんさんと、くまさんをメインメンバーに、「24時間生活」や大食い企画などで人気を博してきたが、12月5日に解散を発表。最後に約1か月間動画を投稿するとしていた。

12月16日の動画では、きょんさんが「実は、きょんくまハウスは、火事になりました」と切り出した。現在は引っ越しており、時間が経ってからの報告だという。飼っているカメも含めて「犠牲者はいません」としたうえで、詳細を語り始めた。

撮影のため、海外に数日間滞在した際、帰りの飛行機に乗る前に空港で食事をしていると、「燃えてます」と電話がかかってきたという。

スプリンクラーが作動し、鎮火はしたそうだが、「収まるまでの燃え方がけっこうすごくて」「だいたい半分ぐらいが燃えてました」。消火による水の被害もあり、「とんでもないぐらい、いろんなものがダメになってしまって」と明かした。

きょんさんが使っていた、30万～70万円のパソコンも、「3～4台ぐらい、全部火と水でぐちゃぐちゃになりました」という。被害額の合計は数百万円にのぼり、さらに「退去費用みたいなのもドバドバかかった」と明かした。