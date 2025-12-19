「夫に『これモラハラだって』と言ったら...」　坂下千里子さん夫婦のゴミをめぐるやり取りの末に

年末年始にかけて夫婦で一緒に過ごす時間も多くなる。その時に「これってモラハラ？」と思う言動が目につかないとは限らない。2025年12月19日の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）はモラハラにつながりかねない気をつけたい夫婦の言動について専門家を交えて考えた。

内閣府調査で、DV相談の73％以上を占めるモラハラ

モラハラとは「パートナーから身体的暴力ではなく言葉や態度で心を傷つけられる精神的DV」。内閣府の調査でもDV相談プラスへの相談内容で、モラハラ（精神的DV）の相談が73.7％を占め、増加傾向にあるという。

モラハラやDVの被害者を20年支援してきたエープラス代表理事の吉祥眞佐緒さんによると「あなたがパートナーといていつもツラさを感じる関係性であればモラハラの可能性がある」という。

ゲストの坂下千里子さんは「結婚して一緒に住む前はそれぞれ別の家で暮らしているので、価値観の違いがあるのは仕方ない。夫がゴミ捨てをやってくれるんだけど、『ゴミを集めて玄関前に置いてくれたら下に持っていく』と言われ、やり続けていたら、ある日テレビで『奥さんにゴミを集めさせて自分はマンションの下に捨てに持って行くだけというのはモラハラだ』とやっていたので、夫に『これモラハラだって』と言ったら、次の日から自分でゴミを集めてくれるようになった」と明かした。