元モーグル・上村愛子、46歳の誕生日　変わらぬ美貌にドキっ...「いつまでもアイドル」「本当に綺麗」

女子フリースタイルスキー・モーグル元日本代表で冬季五輪5大会連続出場の実績を持つ上村愛子さん（46）が2025年12月11日、自身のインスタグラムを更新。46歳の誕生日を報告した。

「46歳になりました」

上村さんは近況を報告するとともに「そうこうしていたら、46歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告し、「冬生まれの雪好き人間。今年も白い山を眺められる誕生日となり嬉しいです」とつづっていた。

また、「人生100年と言われる近年ですが、46という数字は『人生の半分を生きてきたんだ』と感じさせられる数字だなとはたと感じました」と振り返る。

そして、さまざまな思いを書き連ね、最後は「これから先も、しなやかに穏やかに、時々チャレンジも楽しみながら、心を揺さぶられる瞬間を大切にしながら過ごしていきたい。そう感じる誕生日でした」と語っている。

インスタグラムに投稿された写真では、白いスウェット姿の上村さんが、リラックスした様子で微笑んでいた。

この投稿には、「ショートめっちゃ似合ってます！」「美しい！」「いつまでもアイドルです」「大人の女性の美しさ」「現在も本当に綺麗」といったコメントが寄せられていた。