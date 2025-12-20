「国民の元カレ」timelesz寺西拓人、シックなブラックコーデで...色気にキュン　「カッコよさがエグい」悶絶

アイドルグループ「timelesz」の寺西拓人さん（30）が2025年12月11日、自身のインスタグラムを更新し、魅力あふれるオフショットを披露した。

「好きなおでんの具は、はんぺんです」

寺西さんは、「好きなおでんの具は、はんぺんです」とコメントし、胸元がざっくりと開いた黒コーデを投稿。スーツ姿や自撮ショットなどオフショットを多数公開した。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いレザーのジャケットを羽織り、黒いシアーシャツと黒いパンツを着用。階段に腰かけ、顎に手を添えてポーズをとっていた。その他には、笑顔でピースサインする姿や、撮影風景などを投稿している。

この投稿には、「カッコよさがエグい」「ビジュよすぎぃ」「国宝、、かな？」「カッコ良すぎて困ってます」「イケ散らかし過ぎてて慌てました」といったコメントが寄せられていた。

寺西さんは「STARTO ENTERTAINMENT」の俳優部出身で、timeleszの新メンバー募集オーディション「timelesz project」を経てグループ加入した。SNS上では、なぜか甘酸っぱい気持ちにさせられるような「国民の元カレ」の異名でも人気を博している。