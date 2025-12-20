「w-inds.」橘慶太、40歳の誕生日　ハットに手を添え、バキバキ腹筋ショットを...「かっこいいです」

ダンス＆ボーカルユニット「w-inds.」の橘慶太さん（40）が2025年12月16日、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を報告するとともに、バキバキに鍛え上げられた腹筋のショットも披露した。橘さんの妻は歌手の松浦亜弥さん。

「この間まで15歳だったのにね」

橘さんは、「40歳になったらしいです」と誕生日を報告し、モノクロで撮影したショットを含む6枚の写真を投稿。「この間まで15歳だったのにね」とおどけつつ、「皆様、今後もよろしくお願いいたします」とファンに向けて投げかけた。

インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目では、ハットに手を添えて顔を隠しつつ、インナーなしでジャケットを着用。ジャケットはボタンがアクセントになっており、鍛え上げられたバキバキの腹筋がのぞくショットを披露した。

3、4枚目では黒いVネックのトップスに、シルバーのネックレスを重ね付けし、黒のボトムにはライン入りのベルトを合わせたコーデネート。深めのVネックからは、鍛えられた大胸筋がさりげなくのぞいている。6枚目の写真では、ジャケットを着て座り、ポケットに手を入れつつ髪に手を添えたショットとなっている。

この投稿には、「色気がすごい！！！」「かっこいいです」「これからも応援しています」「ナイス腹筋」「久しぶりの筋肉解禁」といったコメントが寄せられていた。