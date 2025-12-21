女子ゴルフの菅沼菜々、乃木坂デザインなふんわりミニドレスに大反響　「可愛すぎ」「アイドルかと思った」

女子プロゴルファーの菅沼菜々選手（25）が2025年12月16日、自身のインスタグラムを更新。日本女子プロゴルフ協会による表彰式「JLPGAアワード2025」に出席した際のミニ丈のドレス姿を披露した。

「大好きな乃木坂46さんの衣装を作ってる方にオーダー」

菅沼さんは「JLPGAアワード2025」の出席について「またここに帰って来れて、とても幸せでした」と感無量の様子をつづるとともに、この日のドレス姿の写真を3枚投稿した。

ドレスは「今回も、大好きな乃木坂46さんの衣装を作ってる方に オーダーして、作って頂きました！」とのことで、「色々な衣装のパーツパーツなど私が好きな部分を切り取って 作って下さり、ありがとうございました！」と感謝をつづった。

インスタグラムに投稿された写真では、両肩をのぞかせたベージュがかった明るいブロンド色のミニ丈のドレスを着用。スカート部分はフリルが三段に重なり、裾がふわりとふくらむバルーンデザインに仕上げられている。ウエストには同色の細いベルトを巻いていた。3枚目では上目遣いで自撮りショットを披露した。

この投稿には、「可愛い過ぎ」「めちゃくちゃお似合いですよ」「アイドル衣装ですね」「可愛すぎます」「抜群に可愛い」「可愛いアイドル」「すごく似合ってるアイドルかと思った」といったコメントが寄せられていた。